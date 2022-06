CGG crée une activité HPC & Cloud Solutions avec une ancienne d'Atos

(AOF) - CGG crée une nouvelle activité HPC & Cloud Solutions sous la direction d'Agnès Boudot, qui rejoint l'équipe dirigeante. Avant de rejoindre CGG, Agnès Boudot a dirigé la ligne d'activité mondiale HPC, Artificial Intelligence & Quantum d'Atos, en développant avec succès cette activité au cours des cinq dernières années. Agnès Boudot apporte ainsi à l'activité croissante de CGG dans le domaine du HPC (Calcul informatique scientifique de Haute Performance) et des solutions cloud une expérience approfondie du HPC au sein de l'industrie informatique.

Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG, a déclaré : " Les marchés du HPC et des solutions cloud offrent à CGG des opportunités commerciales importantes et immédiates qui capitalisent sur nos forces bien établies en matière de HPC et de calcul dans le cloud. Je me réjouis de travailler avec Agnès, dont le leadership dans le secteur soutiendra et accélérera le développement de notre technologie et de nos activités dans ce domaine de croissance prometteur pour CGG. "

L'activité HPC & Cloud Solutions de CGG sera consolidée dans le segment de reporting Data, Digital & Energy Transition (DDE) sous Géoscience (GEO).