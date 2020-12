Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : conversion d'un crédit vendeur en actions Shearwater Cercle Finance • 30/12/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - CGG annonce la conversion le 29 décembre, d'un 'crédit vendeur' émis par Shearwater Geoservices Holding AS (SGS) 'Shearwater', le 8 janvier 2020 pour un montant de 49,4 millions de dollars, en une participation dans SGS. Dans le cadre de cette transaction, le groupe français de géosciences a souscrit à 1.958.248 actions de catégorie A, ce qui correspond à 3,30% du total des actions en circulation et à 3,34% des actions de SGS détenant des droits de vote.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +0.37%