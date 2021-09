Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : contrat remporté par Sercel en Afrique du Nord information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 09:45









(CercleFinance.com) - CGG annonce l'attribution à sa filiale Sercel d'un contrat majeur pour la fourniture des équipements terrestres d'une équipe sismiques à grand nombre de capteurs en Afrique du Nord, équipements dont la livraison est prévue au quatrième trimestre 2021. Le groupe de géosciences précise que l'équipement sélectionné comprend un système d'acquisition 508XT de 100.000 capteurs numériques QuietSeis et une flotte de vingt camions vibrateurs à large bande de fréquences Nomad 90 Neo. 'QuietSeis est le seul capteur capable de répondre totalement aux attentes de l'industrie pour des enregistrements sismiques à très large bande de fréquences', souligne CGG, qui ne précise pas les termes financiers du contrat.

