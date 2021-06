Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : contrat de traitement d'étude OBN en Norvège Cercle Finance • 22/06/2021 à 08:17









(CercleFinance.com) - CGG indique avoir été sélectionné par Lundin Energy Norway pour le traitement-imagerie d'une étude sismique 3D combinée fond de mer (OBN) et streamers actuellement en cours d'acquisition sur une zone de 3700 km2 du bassin de Nordkapp en mer de Barents. L'étude met en oeuvre TopSeis, technologie sismique de déploiement de sources sismiques disposées directement au-dessus du dispositif de streamers, développée conjointement par CGG et Lundin, ainsi que des nodes distribués d'une façon éparse en fond de mer. Cette configuration doit permettre d'imager les bassins sédimentaires avec une image de très haute définition. Ces données seront traitées au centre d'imagerie de Massy en vue d'obtenir les meilleures images sismiques possibles.

