CGG: contrat de solutions cloud HPC avec Biosimulytics

(CercleFinance.com) - CGG annonce la signature d'un contrat avec Biosimulytics, société irlandaise de logiciels pharmaceutiques qui utilise l'IA, pour être son partenaire HPC cloud exclusif et lui permettre de diviser jusqu'à cinq fois le temps de conception de nouveaux médicaments.



Grâce à la plateforme CGG, Biosimulytics peut exécuter ses applications au moins cinq fois plus rapidement que sur cloud public, améliorant considérablement le retour sur son investissement et lui permettant de se focaliser sur le développement de son activité.



En tant qu'entreprise européenne proposant des services cloud hébergés dans l'Union européenne, CGG offre également la protection juridique complète des réglementations de l'UE pour la propriété intellectuelle de Biosimulytics et de ses clients.





