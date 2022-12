Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: contrat attribué avec TGS en mer du Nord information fournie par Cercle Finance • 22/12/2022 à 09:00









(CercleFinance.com) - CGG et TGS annoncent avoir été conjointement attributaires de l'acquisition et l'imagerie d'une étude sismique multi-clients OBN (ocean bottom node) de très haute densité dans la zone de Sleipner du plateau continental norvégien (NCS), en mer du Nord.



L'étude couvrira une zone de 1.201 kilomètres carrés sous récepteurs, dans une partie mature qui comprend les champs de Sleipner Est, Sleipner Ouest, Gina Krog, Volve et Utgard, ainsi que les zones d'exploration de proximité environnantes.



CGG appliquera sa technologie propriétaire de traitement et d'imagerie OBN pour créer un volume 3D de haute qualité. L'acquisition commencera en juin 2023 et les images finales sont prévues à la fin du troisième trimestre 2024.





Valeurs associées CGG Euronext Paris +1.83%