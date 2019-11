Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : confirme son objectif de cash-flow sur 2019 Cercle Finance • 06/11/2019 à 10:36









(CercleFinance.com) - CGG publie ce mercredi un résultat net Groupe de 40,7 millions de dollars pour le trimestre écoulé, contre une perte de -1,5 million un an auparavant, accompagné d'un résultat opérationnel de +98 millions, à comparer à +68,9 millions. Le chiffre d'affaires des activités du groupe de géosciences augmente de 36% à 381,7 millions de dollars. 'Le groupe CGG confirme son objectif de générer un cash-flow net positif sur l'exercice 2019, au regard du niveau élevé de 167m$ atteint ce trimestre', affirme le directeur général Sophie Zurquiyah.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +4.09%