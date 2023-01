Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: confiant pour son EBITDAs en 2022 information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 08:43









(CercleFinance.com) - CGG estime que son chiffre d'affaires des activités de l'année 2022 devrait s'établir autour de 931 millions de dollars, en hausse de 3% proforma sur un an, et son EBITDAs 2022 des activités est attendu supérieur aux dernières prévisions communiquées le 2 novembre.



Pour le seul quatrième trimestre de l'année écoulée, le groupe de géosciences attend un chiffre d'affaires des activités autour de 321 millions de dollars, soutenu par de fortes ventes multi-clients de 147 millions, ainsi qu'un cash-flow net positif d'environ 61 millions.



CGG prévoit à fin décembre 2022 une trésorerie disponible de 298 millions de dollars, non inclus 100 millions de facilités de crédit revolving (RCF) non tirées, ainsi qu'une dette nette avant IFRS 16 de l'ordre de 859 millions (environ 951 millions après IFRS 16).





