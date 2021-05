Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : chute de 12% vers 0,885E, les 0,85E en ligne de mire ? Cercle Finance • 12/05/2021 à 14:32









(CercleFinance.com) - CGG pâtit d'un gros 'sell off' (-12% vers 0,885E) après avoir publié un résultat net du groupe ressorti en perte de 81MnsE, avec un chiffre d'affaires des activités de 213 millions de dollars, en baisse de 21% d'une année sur l'autre, puis surtout un Ebitda en chute de 71%, à 36 millions de dollars. Avec la franche cassure du support des 0,92E, CGG a les 0,85E (plancher des 25/26 janvier) en ligne de mire, puis potentiellement le plancher des 0,79E du 22 décembre.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -8.98%