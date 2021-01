CGG : chiffre d'affaires 2020 en baisse de 32% malgré un dernier trimestre plus encourageant

(AOF) - CGG s'attend à ce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre s'établisse autour de 282 millions de dollars, en hausse séquentielle, c'est-à-dire, d'un trimestre à l'autre, de 42%. La société spécialisée dans la recherche pétrolière bénéficie du dynamisme du segment Equipement, dont les ventes bondiraient de 115% à 106 millions. Les ventes du segment Multi-Clients devraient s'établir, elles, autour de 101 millions, en hausse de 38%. Le chiffre d'affaires du segment Géosciences devrait s'établir autour de 75 millions, en baisse de 3%.

Le chiffre d'affaires des activités de l'année 2020 devrait s'établir autour de 954 millions, en baisse de 32% d'une année sur l'autre.

CGG prévoit un cash-flow net 2020 négatif d'environ 245 millions lié principalement à une forte variation du besoin en fond de roulement avec un chiffre d'affaires sur le mois de décembre d'environ 160 millions et des coûts cash non récurrents importants associés au Plan CGG 2021 et au Covid-19.

CGG prévoit à fin décembre 2020 une dette nette (avant IFRS 16) de l'ordre de 849 millions et des liquidités de l'ordre de 385 millions.

Le carnet de commandes des activités au 1er janvier 2021 s'élève à 421 millions, le niveau le plus élevé depuis le 1er avril 2020.

Hier, CGG a accepté l'offre ferme du norvégien Rasmussengruppen d'acquérir toutes les actions Shearwater qu'il détenait, soit environ 3 95 millions d'actions pour 27,62 millions de dollars.

Une grave crise du secteur

Même si la plupart des experts prévoient une remontée des cours du pétrole en 2021 (contre un niveau d'environ 50 dollars le baril fin 2020), cette remontée devrait être très fragile. La demande est encore loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la crise et le trafic aérien devrait rester encore déprimé au-delà de 2021.

Standard & Poor's souligne la profondeur de la crise que traverse le secteur. L'agence de notation estime, en effet, que la transition énergétique est un défi existentiel. La pandémie a permis un essor des énergies renouvelables qui risque d'accélérer le déclin annoncé du pétrole. Cela obligerait les compagnies à démanteler des activités traditionnelles pour mener les investissements nécessaires. Ainsi BP a annoncé 25 milliards de dollars de cessions d'actifs et une division de moitié de son dividende pour financer son pari sur l'électricité renouvelable.