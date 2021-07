Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : cession des activités Multi-Physics finalisée Cercle Finance • 01/07/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - CGG annonce, à la suite de l'approbation des autorités de réglementation compétentes, la cession définitive à compter du 1er juillet de ses activités Multi-Physics à Xcalibur Group, à l'exception du traitement-imagerie et de la base de données multi-clients multi-physics.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +5.65%