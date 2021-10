CGG cède GeoSoftware pour 95 millions de dollars

(AOF) - CGG bondit de 4,01% à 0,7111 euro. A l'image du reste des valeurs liées au pétrole, l'ex-Compagnie générale de géophysique bénéficie de la nouvelle hausse des prix de l'or noir. Le baril de Brent bondit cet après-midi de 2,5% à 81,21 dollars, soit son plus haut niveau depuis le 17 octobre 2018. Autre bonne nouvelle, le parapétrolier français a finalisé la vente précédemment annoncée de l'activité GeoSoftware de CGG à Topicus.com et Vela Software pour une contrepartie totale en espèces de 95 millions de dollars (sous réserve de certains ajustements de clôture habituels).

Cette transaction est entrée en vigueur le 1er octobre 2021.

La société GeoSoftware possède une position de leader dans un marché de niche, et c'est la raison pour laquelle l'ex-Compagnie générale de géophysique est parvenue à la céder. GeoSoftware permet aux compagnies pétrolières de développer une meilleure compréhension du sous-sol, de gérer les risques d'exploration et de développement et de quantifier plus précisément les réserves grâce à une technologie géoscientifique avancée.

La société fournit l'ensemble d'outils et de supports préférés de l'industrie pour le travail en équipe multidisciplinaire et les flux de travail intégrés.

Cette société appartenait à la branche Geoscience de CGG qui a généré en 2020 un chiffre d'affaires de 328 millions de dollars, en baisse de 15%.

Cette cession permet à CGG d'alléger un peu sa dette nette qui s'établissait fin juin 2021 à 935 millions de dollars, contre 849 millions de dollars fin décembre 2020.

Atteindre la neutralité carbone

En 2021 les compagnies pétrolières consacreront 4% de leurs dépenses aux énergies décarbonées, contre seulement 1% en 2020. Ces investissements restent néanmoins largement insuffisants pour lutter contre le changement climatique, prévient l'Agence internationale de l'énergie. Ils demeurent très inégaux selon les acteurs. Total va investir 3 milliards de dollars dans les énergies décarbonées et la génération d'électricité cette année, soit plus de 20% de ses dépenses. Le groupe prévoit une proportion d'au moins 15% en moyenne d'ici à 2025. Cette part est bien moindre pour les américains Exxon et Chevron ou pour les compagnies nationales des pays producteurs comme le saoudien Aramco, le russe Gazprom ou le brésilien Petrobras. Quant à Shell, la justice néerlandaise l'a récemment condamné à réduire ses émissions de 45% d'ici à 2030.