CGG : bondit de +8% vers 0,95E, les 1,039% à portée de tir

(CercleFinance.com) - Troisième séance de forte hausse pour CGG qui bondit de +8% vers 0,95E et engrange +16% en 5 séances. L'objectif court terme devient clairement de retracement du zénith des 1,039E du 25/11 à l'ouverture.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +9.50%