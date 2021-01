Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : baisse d'un tiers du chiffre d'affaires des activités en 2020 Cercle Finance • 12/01/2021 à 09:30









(Crédits photo : CGG - ) (CercleFinance.com) - CGG annonce que son chiffre d'affaires des activités du quatrième trimestre 2020 devrait s'établir autour de 282 millions de dollars, en hausse séquentielle de 42%, ce qui porterait le total de l'année 2020 autour de 954 millions, en baisse de 32%. Le groupe de géosciences prévoit un cash-flow net 2020 d'environ -245 millions de dollars, mais son carnet de commandes des activités au 1er janvier 2021 s'élève à 421 millions, le niveau le plus élevé depuis le 1er avril 2020. Par ailleurs, Eidesvik a vendu à CGG, le 9 janvier, ses actions Shearwater au prix de 30 millions de dollars, puis CGG a accepté, le 11 janvier, l'offre de Rasmussengruppen d'achat de ses actions Shearwater, pour une contrepartie totale de 27,62 millions de dollars.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -0.13%