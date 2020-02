Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : arrêt de l'acquisition de données terrestres Cercle Finance • 18/02/2020 à 07:51









(CercleFinance.com) - Après la sortie récente des métiers d'acquisition marine et fond de mer, CGG annonce avoir finalisé l'arrêt définitif de son activité d'acquisition de données sismiques terrestres après la fin du dernier contrat d'acquisition sismique terrestre en Tunisie. Cette annonce confirme la mise en oeuvre réussie de la stratégie de CGG de quitter le secteur de l'acquisition de données sismiques. A ce jour, il détient toujours une participation minoritaire dans la société Argas qui opère au Moyen-Orient. 'Cela représente une étape clé de notre vision stratégique 2021 d'évoluer vers un modèle 'Asset Light', faiblement capitalistique, pour assurer une rentabilité pérenne de CGG', explique Sophie Zurquiyah, le directeur général du groupe de géosciences.

Valeurs associées CGG Euronext Paris 0.00%