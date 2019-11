CGG annonce une importante étude OBN multi-clients en Mer du Nord

La première phase de cette étude multi-clients permettra d'acquérir plus de 2 000 kilomètres carrés de données OBN.

(AOF) - CGG annonce la plus grande étude multi-clients jamais réalisée dans la partie centrale de la Mer du Nord en acquisition de données sismiques de fond de mer (OBN). Prévue de démarrer début 2020, cette étude en partie préfinancée par BP a déjà suscité un vif intérêt de la part de l'industrie. Les premiers résultats devraient être disponibles au premier trimestre 2021. Selon le spécialiste des géosciences, cette étude doit permettre d'obtenir un changement radical de la qualité de l'image finale pour une caractérisation avancée des réservoirs.

