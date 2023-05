CGG affiche un EBITDAs des activités en hausse de 71% au premier trimestre 2023

(AOF) - CGG annonce que l'EBITDAs des activités au premier trimestre 2023 est de 66 millions de dollars, soit une augmentation de 71% sur un an avec une marge de 31%. Le résultat opérationnel des activités est de 13 millions de dollars. Toutefois, l'entreprise française spécialisée dans l'exploration du sous-sol accuse une perte de 16 millions de dollars. Le chiffre d'affaires des activités du Groupe est de 210 millions de dollars est en hausse de 37% d'une année sur l'autre.

Les contributions respectives des segments du Groupe ont été de 38% pour Géoscience, 31% pour Earth Data (soit 69% du total pour DDE) et de 31% pour Sensing & Monitoring.

Le Cash-flow net de 1 million de dollars au premier trimestre 2023 inclut 4 million de dollars de variation négative du besoin en fonds de roulement.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial des géosciences ;

- Chiffre d'affaires de 949 M$ provenant à 80 % de la branche Géoscience et le reste des divisions Multi-clients et équipements;

- Modèle d'affaires « People, data, technology » : pérennité du groupe par un autofinancement positif quelles que soient les conditions du marché grâce à l’« asset-light », renforement dans les activités à forte génération d’autofinancement, équilibre du bilan et des disponibilités et diversification dans la transition énergétique ;

- Capital éclaté, Sophie Zurquiyah étant directrice générale et Philippe Salle président du conseil d'administration de 11 membres ;

- Bilan en voie d’assainissement avec une dette nette ramenée à 812 M$, soit un effet de levier de 2,1 et 417 M$ de liquidités à fin juin.

Enjeux

- Stratégie 2025 de transformation en une compagnie de technologie, avec des positions de leader en image des sous-sols, en cloud, en exploitation des data, en capteurs et en systèmes d’acquisition : croissance annuelle des revenus de 13 % ; chiffre d’affaires réparti entre le monitoring & l’observation pour 37 %, la science numérique pour 35 % et la transition énergétique;

- Stratégie d'innovation à la source de 30 % du chiffre d'affaires annuel, dopée par une R&D pesant 11 % du chiffre d’affaires, focalisée sur la puissance de calcul ;

- Stratégie environnementale avec 2 dates butoir, 2030 et 2050 : réduction de 50 % des émissions de CO2 (vs 2020) puis neutralité totale / hausse du taux d’emploi des énergies renouvelables à 50 % puis 100 (vs 30 % en 2020) / efficacité de l’utilisation énergétique / lancement de facilités de crédits alignées sur des critères ESG ;

- Renforcement de la division monitoring & observation par l’acquisition de Geocamp et de l’activité logiciels d’ION ;

- Impact des investissements dans les capacité de calcul et dans les activités « Beyond the care » (HPC & Cloud solutions, Data Hub) ainsi que des partenariats dans l’hydrogène et la décarbonation.

Défis

- Impact favorable de la reprise des explorations par les compagnies pétrolières ;

- Après une hausse de 14 % du chiffre d’affaires, un retour à la rentabilité opérationnelle et un bénéfice net à l’équilibre au 1 er semestre, objectif 2022 : croissance de 10 % des revenus, marge opérationnelle de 39 à 40 %, de 310 M€ et investissements industriels et de R&D autour de 70 M€ ;

- Suppression du dividende.

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.