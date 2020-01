CGG : activité en hausse de 14% en 2019, génération de cash annuelle positive

(AOF) - CGG a dévoilé un chiffre d'affaires annuel estimé en progression et confirmé une génération de cash annuelle positive pour la première fois depuis 2012. L'an dernier, la société de recherche sismique a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 1,397 milliard de dollars, en hausse de 14% d'une année sur l'autre. Sur le seul quatrième trimestre, le chiffre d'affaires devrait s'établir autour de 393 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du segment Géosciences devrait s'établir autour de 105 millions, en hausse de 11% en séquentiel.

Les ventes du segment Multi-Clients devraient s'établir autour de 166 millions, soit un niveau élevé après un très fort troisième trimestre 2019. Les après-ventes sont prévues autour de 96 millions.

Les ventes externes du segment Equipement devraient s'établir autour de 121 millions, en hausse de 25% en séquentiel.

Pour la première fois depuis 2012, CGG anticipe pour 2019, une génération de cash annuelle positive. Le cash-flow net 2019 est estimé autour de 185 millions.

CGG prévoit à fin décembre 2019 une dette nette de l'ordre de 584 millions et des liquidités de l'ordre de 611 millions.

Sophie Zurquiyah, Directeur général de CGG, a déclaré : "Je me réjouis de notre performance 2019 et notamment de la génération positive de cash qui démontre la force de notre nouveau profil centré sur nos collaborateurs, nos données et notre technologie. Tournés vers 2020, nous restons concentrés sur la poursuite de notre stratégie et sur la création de valeur pour toutes les parties prenantes."

CGG annoncera ses résultats détaillés 2019, le 6 mars 2020 avant l'ouverture de la bourse de Paris.