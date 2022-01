CGG : activité en hausse de 12% sur un an au quatrième trimestre information fournie par AOF • 10/01/2022 à 08:40



(AOF) - CGG a annoncé que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2021 devrait s'établir autour de 301 millions de dollars en hausse de 15% proforma (hors GeoSoftware, cédé en octobre pour 95 millions de dollars) en séquentiel proforma (hors GeoSoftware) et de 12% sur un an proforma (hors GeoSoftware).



Le chiffre d'affaires du segment Géosciences devrait s'établir autour de 93 millions de dollars, en hausse de 37% en séquentiel proforma (hors GeoSoftware) et de 50% sur un an proforma (hors GeoSoftware).



Les ventes du segment Multi-Clients devraient s'établir autour de 114 millions de dollars, en hausse de 24% en séquentiel et de 12% sur un an. Les après-ventes multi-clients sont estimées autour de 55 millions de dollars.



Les ventes du segment Equipement devraient s'établir autour de 94 millions de dollars, en baisse de 7% en séquentiel et de 11% sur un an.



Le chiffre d'affaires des activités de CGG de l'année 2021 devrait s'établir autour de 941 millions de dollars.



CGG prévoit un cash-flow net 2021 positif d'environ 15 millions de dollars hors coûts cash de refinancement de la dette de 40 millions de dollars. L'opération de vente et cession-bail de l'immeuble Galileo le siège social de CGG, a été décalée sur 2022 et est prévue d'être finalisée au premier semestre.



CGG prévoit à fin décembre 2021 une dette nette, avant IFRS 16, de l'ordre de 865 millions de dollars et des liquidités de l'ordre de 320 millions de dollars, non compris la ligne de crédit renouvelable (RCF) de 100 millions de dollars.