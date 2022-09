Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG: acquisition des logiciels d'ION finalisée information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - CGG annonce que sa filiale Sercel a finalisé l'acquisition de l'activité logiciels d'ION Geophysical Corporation, ce qui lui permet de compléter sa gamme de services et de logiciels, mais également de se diversifier dans les opérations en mer simultanées.



L'acquisition inclut les systèmes de navigation dédiées à l'acquisition de données Orca (à partir de streamers) et Gator (fond de mer), ainsi que les outils d'optimisation pour équipes sismiques Mesa et le logiciel de gestion des opérations maritimes simultanées Marlin.



Pour rappel, Sercel a été désigné attributaire de cette activité au début du mois de juillet. Il exploitera ce nouvel ensemble de technologies comme une unité commerciale et le portefeuille de produits sera maintenu tel quel.





Valeurs associées CGG Euronext Paris +5.52%