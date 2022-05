Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

CGG: acquisition de Geocomp aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 19/05/2022 à 09:23

(CercleFinance.com) - CGG annonce l'acquisition par Sercel, sa division sensing & monitoring, de Geocomp Corporation, spécialisée dans les services et produits à haute valeur ajoutée pour la gestion des risques géotechniques et la surveillance des infrastructures aux Etats-Unis.



Le groupe français de géosciences explique que cette acquisition donne à Sercel un accès au marché américain des infrastructures et favorise le déploiement de ses solutions de surveillance des infrastructures basées sur la plateforme S-lynks et S-scan.



Geocomp, qui compte 120 personnes, 's'est forgé une solide réputation grâce à une gamme complémentaire d'expertises et de technologies en matière de surveillance, de conseil et d'essais géotechniques', souligne notamment CGG.