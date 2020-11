Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : achèvement du plan de sauvegarde Cercle Finance • 25/11/2020 à 08:15









(CercleFinance.com) - CGG indique que par jugement en date du 24 novembre, le Tribunal de commerce de Paris a constaté l'achèvement du plan de sauvegarde de la société, celle-ci ayant désintéressé par anticipation l'ensemble de ses créanciers. 'Ce jugement met ainsi un terme final au processus de restructuration financière mené avec succès par le groupe CGG depuis 2017', commente le spécialiste des géosciences dans son communiqué laconique.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +2.41%