CGG : accord de coopération avec Fairfield Geotechnologies

(CercleFinance.com) - CGG annonce un deuxième accord de coopération avec Fairfield Geotechnologies pour l'acquisition de plusieurs études sismiques terrestres multi-clients haute densité et grand azimut autour de la Plateforme Centrale du Bassin Permien (PCBP) à l'ouest du Texas. 'Les nouveaux jeux de données sismiques permettront de mieux imager la structure complexe qui relie le PCBP et les bassins environnants et d'optimiser ainsi les forages', explique le spécialiste français des géosciences. La zone géographique qui sera couverte représente une superficie d'environ 6.500 miles carrés. Elle suscite un grand intérêt de la part des clients et plusieurs études CGG/Fairfield sont déjà préfinancées par l'industrie.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -0.88%