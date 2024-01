Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG: accord de coopération avec C-Questra dans la CCUS information fournie par Cercle Finance • 09/01/2024 à 09:05









(CercleFinance.com) - CGG annonce avoir signé avec C-Questra, opérateur européen indépendant spécialisé dans la chaîne de valeur de stockage du CO2, un accord de coopération commerciale dans la capture, l'utilisation et la séquestration du carbone (CCUS).



Le groupe de géosciences apportera un soutien humain et technologique à C-Questra, 'dont les fondateurs et l'équipe technique ont une expérience reconnue dans la séquestration du CO2', pour accélérer le développement de projets de stockage de carbone.



'Le stockage de carbone est l'un des procédés clé dans la transition énergétique et CGG poursuit sa diversification dans ce domaine où nous apportons un réel savoir-faire et des technologies de pointe', commente Sophie Zurquiyah, directeur général de CGG.





Valeurs associées CGG Euronext Paris -2.68%