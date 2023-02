CGG: accord avec 2CRSi en vue d'une offre conjointe information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 08:00

(CercleFinance.com) - CGG et 2CRSi annoncent la signature d'un accord stratégique pour une nouvelle offre conjointe HPC (calcul à haute performance) et IA (intelligence artificielle) en tant que service (HPCaaS) pour répondre aux besoins des clients HPC et IA.



Ils allieront ainsi l'expertise de CGG dans l'exploitation de centres de calculs HPC optimisés pour des environnements de production et la compétence de 2CRSi dans la conception et la construction de serveurs informatiques écoénergétiques haute performance.



Cet accord accélère la mise en oeuvre de la stratégie de CGG visant à étendre son offre HPCaaS et à tirer parti de son expertise scientifique et technique pour optimiser et gérer des algorithmes complexes et les jeux de données les plus exigeants.