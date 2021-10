Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG : a finalisé la vente de l'activité GeoSoftware information fournie par Cercle Finance • 04/10/2021 à 07:41









(CercleFinance.com) - CGG annonce ce jour avoir finalisé la vente de son activité GeoSoftware à Topicus.com et Vela Software. La contrepartie totale de cette cession en espèces est de 95 millions de dollars US (sous réserve de certains ajustements de clôture habituels). Cette transaction est entrée en vigueur le 1er octobre 2021.

Valeurs associées CGG Euronext Paris +0.23%