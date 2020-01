Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CGG a finalisé la cession d'une activité Cercle Finance • 09/01/2020 à 16:40









(CercleFinance.com) - Le groupe de géosciences CGG a annoncé la sortie définitive de son activité d'acquisition de données sismiques marine avec la finalisation du partenariat stratégique dans cette activité avec Shearwater GeoServices Holding. Le titre présente un PER 2019 supérieur à 35 fois et de 27 fois pour 2020 et une valeur d'entreprise / Ebitda de 4,5.

Valeurs associées CGG Euronext Paris -3.70%