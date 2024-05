Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client CGG : +16% à 0,5400E, tutoie déjà les 0,5500E information fournie par Cercle Finance • 15/05/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - CGG s'envole +16% à 0,5400E : les opérateurs saluent la publication d'un chiffre d'affaires en hausse de +40% de 249Mns$ au 1er, assorti d'une perte réduite de plus de 80%, à -3M$ contre -16Mns$.

Le titre efface la résistance des 0,48E via un 'gap d'évasion' au-dessus de 0,474E et teste l'ex-plancher des 0,5500E du 12 décembre 2023.

Le prochain objectif se situe désormais vers 0,605E, l'ex-résistance du 15 décembre au 3 janvier (et ex-support du 28/07/2023).







Valeurs associées CGG Euronext Paris +19.03%