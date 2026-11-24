Le fabricant américain d'engrais CF Industries CF.N a accepté d'acquérir l'usine d'ammoniac de Faustina, exploitée par Mosaic Company MOS.N et située à St. James, en Louisiane, ainsi que les actifs de stockage et de logistique associés, pour un montant d'environ 600 millions de dollars, ont annoncé mardi les deux sociétés.
Cette opération intervient alors que les producteurs nord-américains d'engrais cherchent à accroître leurs capacités de production nationales et à optimiser leurs réseaux de distribution afin de répondre à la demande croissante des clients agricoles et industriels de la "Corn Belt" (ceinture du maïs).
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Les conseils d’administration des deux sociétés ont approuvé l’opération à l’unanimité.
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La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027
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Environ 360 millions de dollars seront versés en espèces à la clôture de la transaction, tandis que le reste du prix est lié à un contrat d’achat de 20 ans en vertu duquel CF fournirait à Mosaic 200.000 tonnes d’ammoniac par an aux conditions économiques du producteur, ont précisé les deux sociétés
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Ce nouvel accord s’ajoute à l’accord d’achat d’ammoniac existant entre Mosaic et CF, qui sera prolongé de deux ans jusqu’en 2031
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L’usine de Faustina a fonctionné à un taux moyen d’utilisation des capacités d’environ 60% au cours des cinq dernières années, contre environ 96% sur l’ensemble du réseau existant de CF
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CF prévoit que la production de l'usine atteindra 480.000 tonnes par an dès la première année suivant la conclusion de l'accord et grimpera à environ 570.000 tonnes d'ici 2030
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