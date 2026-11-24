CF Industries va racheter l'usine d'ammoniac de Mosaic en Louisiane dans le cadre d'une transaction de 600 millions de dollars

Le fabricant américain d'engrais CF Industries CF.N a accepté d'acquérir l'usine d'ammoniac de Faustina, exploitée par Mosaic Company MOS.N et située à St. James, en Louisiane, ainsi que les actifs de stockage et de logistique associés, pour un montant d'environ 600 millions de dollars, ont annoncé mardi les deux sociétés.

Cette opération intervient alors que les producteurs nord-américains d'engrais cherchent à accroître leurs capacités de production nationales et à optimiser leurs réseaux de distribution afin de répondre à la demande croissante des clients agricoles et industriels de la "Corn Belt" (ceinture du maïs).