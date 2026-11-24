CF Industries a annoncé mardi un accord pour acquérir auprès de Mosaic l'usine de production d'ammoniac de Faustina, située à St. James, en Louisiane, ainsi que ses infrastructures de stockage et de logistique, pour environ 600 millions de dollars. Approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux groupes, la transaction devrait être finalisée au premier semestre 2027. CF Industries versera 360 millions de dollars en numéraire, le solde étant associé à un contrat d'approvisionnement de 20 ans prévoyant la fourniture annuelle de 200.000 tonnes d'ammoniac à Mosaic à des conditions économiques de producteur. Le contrat d'approvisionnement existant entre les deux entreprises sera également prolongé de deux ans, jusqu'en 2031.

CF Industries entend améliorer significativement les performances opérationnelles du site de Faustina, dont le taux moyen d'utilisation des capacités s'est établi à environ 60% au cours des cinq dernières années, contre près de 96% pour les installations existantes du groupe. Le fabricant américain d'engrais prévoit de porter la production annuelle de l'usine à 480.000 tonnes dès la première année suivant l'acquisition, puis à environ 570.000 tonnes d'ici 2030. Cette opération doit permettre à CF Industries de renforcer ses capacités de production nationales et d'optimiser son réseau de distribution pour répondre à la demande croissante des clients agricoles et industriels de la Corn Belt, principale région céréalière des États-Unis.