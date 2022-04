Cette nuit, le rebond de l'euro n'a duré quelques heures

(AOF) - En France, avec plus de 4 points entre le président sortant et la candidate d'extrême droite après le premier tour de l'élection présidentielle, l'écart est plus large que ne le laissaient penser certains sondages quelques jours seulement avant l'ouverture du scrutin.

"Les marchés étant fermés dimanche soir, seul le marché des changes vers 22h a donné une première traduction du sentiment des investisseurs avec un rebond de près de 70 points de l'euro face au dollar. On se souvient que l'euro s'était replié la semaine dernière, en parallèle d'une baisse plus marquée du CAC40 versus les autres indices actions européens et en parallèle également d'un écartement des taux souverains entre la France et l'Allemagne", écrit Alexandre Baradez, responsable de l'analyse marchés chez IG France.

"Ce rebond de l'euro dimanche soir a donc traduit une forme de soulagement à court terme par rapport au score du président sortant et à l'hypothèse d'une continuité politique et économique si cette dynamique restait la même au second tour. Ce rebond n'aura toutefois duré quelques heures car ce matin, l'euro est revenu à 1,0880 dollar qui était quasiment son cours de vendredi soir, en raison notamment d'une poursuite de la remontée du taux 10 ans américain à 2,78%, son plus haut niveau depuis janvier 2019, ce qui a lifté le dollar", poursuit Alexandre Baradez.