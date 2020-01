Cette année, il faudra discriminer pour obtenir du rendement, prévient Unigestion

(AOF) - 2019 a été une excellente année pour les marchés actions, l'indice MSCI World ayant réalisé 27,7 % en dollar - la cinquième meilleure performance annuelle depuis 1970 et la meilleure depuis le rebond de 2009. Comme en 2009, la politique monétaire a été le principal déterminant pour les marchés financiers. Si l'année dernière avait une chanson, elle s'appellerait " Merci pour la danse, banquiers centraux ! " Et le refrain serait: " Bêta actions élevé, performance annuelle amélioré ", souligne Guilhem Savry, directeur exécutif, responsable de la recherche macroéconomique d'Unigestion.

La société de gestion pense que les conditions de marché devraient rester propices aux actifs risqués grâce à une politique monétaire favorable. Néanmoins, une performance similaire en 2020 est peu probable et elle est convaincue que la discrimination au sein et entre les classes d'actifs sera cruciale pour obtenir des rendements positifs et réguliers.