Certains thèmes d'investissement pourraient bénéficier de la sortie de crise (Edmond de Rothschild)

(AOF) - Les modalités de sortie de confinement et de reprise économique sont encore incertaines, mais l'évaluation des entreprises étant basée sur le principe de l'actualisation des profits espérés, les investisseurs commencent à regarder au-delà de la vallée et à chercher les titres et secteurs qui se relèveront le plus vite ou qui bénéficieront des changements induits par la pandémie, observe Gilles Prince, chief investment officer Banque Privée de Edmond de Rothschild (Suisse).

Selon lui, à terme, il apparaît indéniable que nous allons vers plus de digitalisation et moins de globalisation, mais aussi vers des titres de qualité au bilan robuste tenant compte de leurs impacts sociaux et environnementaux.