Certains plaignants du Roundup cherchent à retarder l'approbation préliminaire du règlement proposé par Bayer, d'un montant de 7,25 milliards de dollars

(Ajoute le contexte, les détails du dépôt et de la proposition de règlement et le contexte dans les paragraphes 4 à 9) par Diana Novak Jones

Les cabinets d'avocats représentant près de 20 000 personnes qui ont poursuivi Bayer pour des blessures présumées causées par son désherbant Roundup ont exhorté un juge du Missouri à retarder l'examen du règlement national de 7,25 milliards de dollars proposé par l'entreprise allemande, en faisant valoir que la précipitation violerait les droits des patients atteints de cancer et de leurs familles.

Louis qui a été rendue publique mercredi, les entreprises ont déclaré que l'accord ne devrait pas faire l'objet d'une procédure accélérée en vue d'une éventuelle approbation préliminaire le 4 mars, soit quinze jours après l'annonce de la proposition de règlement à l'adresse .

Cette demande est le premier grand mouvement de repli organisé contre la tentative de Bayer de résoudre la plupart des 65 000 plaintes restantes concernant le Roundup devant les tribunaux étatiques et fédéraux.

Dans un communiqué, un porte-parole de la société a déclaré que Bayer restait persuadé que le règlement proposé était "équitable pour tous les plaignants et qu'il méritait d'être approuvé par le tribunal"

"Nous nous attendons à un débat animé sur le règlement collectif et nous ne sommes pas surpris par le soutien ou l'opposition des entreprises plaignantes au cours des derniers jours", a déclaré le porte-parole.

Les plaignants affirment que l'ingrédient actif du Roundup, le glyphosate, provoque le cancer et qu'ils ont développé un lymphome non hodgkinien et d'autres formes de la maladie après avoir utilisé le désherbant à la maison ou au travail. L'accord prévoit la mise en place d'un programme visant à indemniser les plaignants sur une période de 21 ans.

La société a acquis le Roundup dans le cadre de son achat de la société agrochimique Monsanto en 2018, pour un montant de 63 milliards de dollars. Elle a déclaré que des décennies d'études ont montré que le Roundup et le glyphosate sont sans danger.

Dans le dépôt, les cabinets d'avocats ont déclaré qu'ils avaient reçu pour la première fois le paquet de règlement de plus de 600 pages le 17 février et qu'ils ne pouvaient pas l'analyser efficacement rapidement. Ils affirment que Bayer et les plaignants, en revanche, ont passé deux ans à négocier.

Bayer a déclaré que l'accord aboutirait à une "sécurité juridique" en mettant fin à des années de litiges coûteux concernant le Roundup et le glyphosate, l'ingrédient actif de l'herbicide, tout en indemnisant les plaignants actuels et futurs atteints d'un cancer.