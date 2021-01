Certaines valorisations commencent à devenir excessives, estime Aviva Investors

Aujourd'hui estime Giles Parkinson, de nouvelles " Nifty Fifty " se préparent. Il n'existe pas de liste définie, mais les caractéristiques sont les suivantes : des entreprises connues qui possèdent de solides avantages concurrentiels, des niveaux record de croissance rentable et des ratios cours/bénéfices orientés à la hausse.

Ces entreprises partageaient certaines caractéristiques communes : une réputation de qualité et de fiabilité, démontrée par leur capacité à demeurer rentables en période de prospérité comme en période de crise, ainsi que des taux de croissance record éprouvés et une augmentation continue de leurs dividendes.

La situation actuelle rappelle au professionnel l'époque des " Nifty Fifty " des années 70. Les " Nifty Fifty " étaient un groupe de grandes valeurs vedettes qui comprenait notamment Disney, McDonald's et Procter & Gamble. Elles sont devenues de véritables coqueluches dans les années 60 et ont vu leurs valorisations s'envoler au début des années 70 avant de lourdement chuter lors du marché baissier de 1973-74.

