Cérémonie de Pâques dans Notre-Dame de Paris convalescente

PARIS, 10 avril (Reuters) - La cathédrale Notre-Dame de Paris a été le théâtre d'une cérémonie de prières à l'occasion du Vendredi saint, en pleine épidémie de coronavirus et un an après le grave incendie qui a en partie détruit le bâtiment emblématique de la chrétienté. Sept personnes - quatre hommes d'église dont l'archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, et trois artistes - ont participé à cette célébration télévisée, la deuxième organisée dans le bâtiment incendié dont la flèche et le toit sont partis en fumée le 15 avril 2019. "Il y a un an, cette cathédrale dans laquelle nous sommes brûlait, provoquant une sidération et un élan mondial pour qu'elle soit rebâtie, restaurée", a déclaré Mgr Aupetit, arrivé sur place - une partie sécurisée de l'abside - équipé d'un casque de chantier, tout comme les autres participants. "Aujourd'hui, nous sommes dans cette cathédrale à demi effondrée pour dire que la vie est toujours là. Cet élan de générosité est une façon de remarquer que ce monument extraordinaire est sorti du génie des hommes quand ils arrivent à te contempler, à contempler ta transcendance", a-t-il poursuivi face à la "Sainte Couronne d'épines", une pièce sacrée sauvée des flammes par les pompiers. L'incendie de Notre-Dame de Paris, dont la construction a débuté au 12e siècle, a provoqué une émotion mondiale et engendré un afflux de plusieurs centaines de milliers d'euros de promesses de dons pour sa reconstruction. Le premier anniversaire de la catastrophe coïncide avec la pandémie mondiale liée au coronavirus. "Aujourd'hui Seigneur, dans cette semaine sainte, le monde entier est terrassé par une pandémie qui répand la mort et qui nous paralyse", a dit l'archevêque de Paris, invitant à la prière et à la méditation. La cérémonie a donné lieu à la lecture par les comédiens Philippe Torreton et Judith Chemla de textes des écrivains chrétiens Paul Claudel, Charles Peguy et de la religieuse indienne Mère Teresa. Le tout entrecoupé de morceaux interprétés au violon par Renaud Capuçon qui avait revêtu, comme les autres artistes, une combinaison blanche de protection contre le plomb, très présent dans le bâtiment depuis l'incendie. Les travaux de consolidation de la cathédrale, qui avaient déjà pris du retard, ont été interrompus dès le début du confinement, le 17 mars, pour protéger les 130 ouvriers et compagnons mobilisés sur le site, que le président Emmanuel Macron a fixé comme objectif de reconstruire en cinq ans. Les célébrations de Pâques, la plus grande fête chrétienne, se déroulent dans un format inédit dans le monde à l'heure du coronavirus qui oblige nombre de pays, dont la France, à limiter les déplacements pour freiner la propagation de la maladie. Cette quarantaine, qui interdit en France tout rassemblement de plus de 20 personnes, donne une couleur particulière à la Semaine sainte conduisant vers Pâques, qui commémore pour les croyants la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Nombre de célébrations sont filmées et retransmises pour les fidèles via internet, la télévision et les réseaux sociaux. (Elizabeth Pineau, édité par Henri-Pierre André)

