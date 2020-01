Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cérémonie à Jérusalem pour l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz Reuters • 23/01/2020 à 06:34









JERUSALEM, 22 janvier (Reuters) - Des dizaines de dirigeants mondiaux se réunissent jeudi à Jérusalem pour une cérémonie marquant le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, sur fond de regain de l'antisémitisme en Europe et aux Etats-Unis. Le président polonais sera toutefois absent, alors qu'un différend oppose la Pologne et Israël sur les accusations de complicité de certains Polonais dans l'Holocauste. Israël a salué le forum organisé à l'institut Yad Vashem pour la mémoire de l'Holocauste comme le plus important rassemblement mondial de son histoire. Les présidents français Emmanuel Macron et russe Vladimir Poutine participent à l'événement, de même que le vice-président américain Mike Pence. La Pologne tiendra sa propre journée commémorative le 27 janvier au mémorial d'Auschwitz, site où plus d'un million de personnes, essentiellement des Juifs, ont été tuées. Six millions de Juifs ont été exterminés par les nazis durant l'Holocauste. D'après un rapport annuel publié l'an dernier par l'université de Tel Aviv, les attaques antisémites dans le monde ont progressé de 13% en 2018 par rapport à l'année précédente, et le plus grand nombre de cas se sont produits dans les grandes démocraties occidentales. (Jeffrey Heller; version française Jean Terzian)

