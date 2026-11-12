Cerebras Systems en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

** Le titre du fabricant de puces Cerebras Systems CBRS.O progresse de 14,3% à 111,7 dollars en séance prolongée

** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires de base pour l'ensemble de l'année, qu'elle situe désormais entre 940 millions et 960 millions de dollars

** Le fabricant de puces affiche pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires total ajusté de 230,9 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 214,7 millions, selon les données de LSEG

** CBRS annonce avoir obtenu une capacité de 700 MW pour ses centres de données, dont la livraison est prévue d’ici fin 2027

** Elle annonce avoir remporté des contrats commerciaux avec deux nouveaux hyperscalers, notamment un accord visant à rendre sa technologie d’inférence IA disponible sur Oracle Cloud Infrastructure en 2027

** À la clôture d'hier, l'action Cerebras avait chuté de 67,5% depuis son introduction au Nasdaq en mai