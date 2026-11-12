Cerebras Systems en hausse après avoir dépassé les prévisions de chiffre d'affaires au troisième trimestre et revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année

** Le titre du fabricant de puces Cerebras Systems CBRS.O progresse de 14,3% à 111,7 dollars en séance prolongée
** La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires de base pour l'ensemble de l'année, qu'elle situe désormais entre 940 millions et 960 millions de dollars
** Le fabricant de puces affiche pour le troisième trimestre un chiffre d’affaires total ajusté de 230,9 millions de dollars, dépassant les estimations des analystes qui s’élevaient à 214,7 millions, selon les données de LSEG
** CBRS annonce avoir obtenu une capacité de 700 MW pour ses centres de données, dont la livraison est prévue d’ici fin 2027
** Elle annonce avoir remporté des contrats commerciaux avec deux nouveaux hyperscalers, notamment un accord visant à rendre sa technologie d’inférence IA disponible sur Oracle Cloud Infrastructure en 2027
** À la clôture d'hier, l'action Cerebras avait chuté de 67,5% depuis son introduction au Nasdaq en mai(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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