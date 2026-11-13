Cerebras s'envole sur des perspectives enthousiasmantes

Cerebras Systems s'envole de 11% à 108,5 USD en début de séance à Wall Street, au lendemain de la présentation de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et de perspectives enthousiasmantes, renforcées par l'annonce d'un contrat majeur avec Microsoft.

En données core (non GAAP), Cerebras a réalisé un BPA de 0,12 USD au titre du 3e trimestre 2026, avec une marge opérationnelle certes négative, à -14,3%, mais en amélioration de 1,7 point par rapport à celle du trimestre précédent et supérieure à sa prévision d'une marge négative comprise entre -25% et -23%.

À 230,9 MUSD, le chiffre d'affaires du groupe d'infrastructures d'intelligence artificielle a augmenté de 10% en rythme séquentiel et de 70% en comparaison annuelle, dépassant nettement à la fois sa fourchette cible de 214 à 216 MUSD et les 214,7 MUSD attendus par les analystes.

"Nous avons dépassé nos prévisions sur tous les plans pour le 3e trimestre consécutif et enregistré des améliorations séquentielles de l'ensemble de nos principaux indicateurs financiers", s'est réjoui Bob Komin, son directeur financier.

"Nous avons remporté de nouveaux contrats avec des clients de premier plan. Par ailleurs, notre portefeuille d'opportunités commerciales dans le domaine de l'inférence d'IA à haute vitesse a été multiplié par plus de dix au cours du trimestre", a-t-il poursuivi.

Sur ces bases, la direction a indiqué viser un chiffre d'affaires compris entre 310 et 330 MUSD pour le trimestre en cours, contre un consensus de 271 MUSD, et prévoir de tripler ses revenus l'année prochaine, à environ 2,85 MdsUSD.

Une publication saluée par Wedbush

"Cerebras a créé la surprise avec un chiffre d'affaires et des marges solides au 3e trimestre, supérieurs aux attentes, ainsi que des perspectives encore plus favorables en matière de ventes et de rentabilité pour le 4e trimestre calendaire", réagit Wedbush ce vendredi.

Selon le broker, cette dynamique devrait être portée par la montée en puissance des revenus issus des ventes de matériel et par la hausse des prix de vente moyens, favorisée par l'expiration d'un ancien contrat dont les conditions tarifaires étaient plus avantageuses pour le client.

Si les perspectives pour le 4e trimestre sont jugées impressionnantes, Wedbush estime que Cerebras dispose d'un potentiel de surperformance encore plus important en 2027, plusieurs évolutions favorables du marché devant permettre au groupe d'augmenter ses prix de vente moyens et ses marges.

"Enfin, l'annonce de Microsoft comme 3e client dans le cloud (après Amazon et Oracle) vient couronner des perspectives déjà particulièrement favorables", ajoute le broker, qui réitère sa recommandation "surperformance" et relève son objectif de cours de 190 à 205 USD.

Le directeur général Andrew Feldman a en effet confirmé la signature en octobre d'un accord commercial avec Microsoft, dont les premiers revenus devraient être comptabilisés au 1er trimestre 2027, renforçant la présence de Cerebras auprès des principaux fournisseurs de services cloud.