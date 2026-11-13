Cerebras revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, son cours de Bourse s'envole

** L'action Cerebras Systems CBRS.O bondit de plus de 19 % à 116,61 dollars avant l'ouverture du marché

** L'entreprise spécialisée dans les puces et le cloud revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 et signe un accord de cloud computing avec Microsoft MSFT.O , dont les détails seront communiqués l'année prochaine

** Elle table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 940 et 960 millions de dollars pour 2026, contre des prévisions antérieures de 880 à 890 millions de dollars

** Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre a progressé de 70 % pour atteindre 230,9 millions de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 214,70 millions de dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu plus de 47 % par rapport à son prix d'introduction en Bourse de 185 dollars en mai