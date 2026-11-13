Cerebras revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, son cours de Bourse s'envole

** L'action Cerebras Systems CBRS.O bondit de plus de 19 % à 116,61 dollars avant l'ouverture du marché
** L'entreprise spécialisée dans les puces et le cloud revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 et signe un accord de cloud computing avec Microsoft MSFT.O , dont les détails seront communiqués l'année prochaine
** Elle table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 940 et 960 millions de dollars pour 2026, contre des prévisions antérieures de 880 à 890 millions de dollars
** Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre a progressé de 70 % pour atteindre 230,9 millions de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 214,70 millions de dollars, selon les données de LSEG
** À la clôture d'hier, l'action avait perdu plus de 47 % par rapport à son prix d'introduction en Bourse de 185 dollars en mai(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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