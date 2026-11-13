 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cerebras revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, son cours de Bourse s'envole
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 10:06

Ajouter Boursorama à vos sources

** L'action Cerebras Systems CBRS.O bondit de plus de 19 % à 116,61 dollars avant l'ouverture du marché

** L'entreprise spécialisée dans les puces et le cloud revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 et signe un accord de cloud computing avec Microsoft MSFT.O , dont les détails seront communiqués l'année prochaine

** Elle table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 940 et 960 millions de dollars pour 2026, contre des prévisions antérieures de 880 à 890 millions de dollars

** Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre a progressé de 70 % pour atteindre 230,9 millions de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes de 214,70 millions de dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu plus de 47 % par rapport à son prix d'introduction en Bourse de 185 dollars en mai

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

Valeurs associées

CEREBRAS SYS RG-A
97,7500 USD NASDAQ -3,29%
MICROSOFT
523,0000 USD NASDAQ +0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
95,86 -0,09%
CAC 40
8 363,23 +0,02%
2CRSI
18,88 +3,00%
ADOCIA
4,83 +12,22%
BIOPHYTIS
0,0398 +1,27%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank