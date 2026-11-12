Cerebras revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande liée à l'IA ; son cours de bourse s'envole

Cerebras Systems CBRS.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d’affaires annuel, porté par la forte hausse de la demande en capacité de calcul pour l’IA alors que l’entreprise est en concurrence avec Nvidia NVDA.O et les géants du cloud, ce qui a fait grimper son cours de près de 18 % en séance prolongée.

L’essor de l’IA a stimulé la demande de puces utilisées pour entraîner des modèles et alimenter l’inférence, c’est-à-dire le traitement des données qui se produit lorsqu’un utilisateur interroge un chatbot, ce qui profite aux entreprises de puces et de cloud computing telles que Cerebras.

La société basée à Sunnyvale, en Californie, s’efforce d’augmenter rapidement sa production de puces afin de répondre à cette demande et d’honorer un contrat pluriannuel de 20 milliards de dollars visant à fournir de la puissance de calcul à OpenAI.

Cet accord, considéré comme essentiel pour justifier sa valorisation, sous-tend les obligations de performance restantes de Cerebras, qui s’élevaient à 26,1 milliards de dollars au 30 septembre.

Cerebras table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 940 et 960 millions de dollars pour 2026, contre des prévisions antérieures de 880 à 890 millions de dollars.

Son chiffre d’affaires ajusté lié à ses activités principales de cloud et de services, qui reflète l’accord avec OpenAI, a plus que triplé pour atteindre 144,9 millions de dollars au troisième trimestre.

Le « Wafer-Scale Engine » (WSE), produit phare de Cerebras, est une puce unique de la taille d’une assiette contenant des milliers de milliards de transistors, une conception qui, selon l’entreprise, est plus efficace que le raccordement de milliers de processeurs graphiques plus petits.

En intégrant la mémoire directement sur la puce, le WSE est conçu pour réduire les délais de transfert de données associés aux processeurs graphiques conventionnels, qui reposent sur une mémoire à large bande passante distincte et coûteuse.

Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre a progressé de 70 % pour atteindre 230,9 millions de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 214,70 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La perte nette s’est creusée, passant de 41 centimes par action au même trimestre de l’année dernière à 67 centimes.

En juillet, Cerebras a annoncé un partenariat avec AMD AMD.O visant à associer les systèmes Helios d’AMD à son WSE pour l’inférence. Le matériel AMD devrait être déployé dans les centres de données de Cerebras et proposé via Cerebras Cloud au cours du second semestre 2026.