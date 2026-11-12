Cerebras revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à une forte demande liée à l'IA

Cerebras Systems CBRS.O a revu à la hausse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, porté par une demande en forte hausse en matière de capacité de calcul pour l'IA, alors que l'entreprise est en concurrence avec Nvidia NVDA.O et les géants du cloud.

L'action de la société a progressé de 11% en séance prolongée.

L’essor de l’IA a stimulé la demande de puces utilisées pour entraîner des modèles et alimenter l’inférence, c’est-à-dire le traitement des données qui se produit lorsqu’un utilisateur interroge un chatbot, ce qui profite aux entreprises de puces et de cloud computing telles que Cerebras.

L’entreprise, basée à Sunnyvale, en Californie, s’efforce d’augmenter rapidement sa production de puces afin de répondre à cette demande et d’honorer un contrat pluriannuel de 20 milliards de dollars visant à fournir de la puissance de calcul à OpenAI.

Cerebras table désormais sur un chiffre d’affaires ajusté compris entre 940 et 960 millions de dollars pour 2026, contre des prévisions antérieures de 880 à 890 millions de dollars.

Son chiffre d’affaires lié à ses activités principales (cloud et services), qui reflète le contrat avec OpenAI, a plus que triplé pour atteindre 144,9 millions de dollars au troisième trimestre.

Le produit phare de Cerebras, le « wafer-scale engine », est une puce unique de la taille d’une assiette contenant des billions de transistors, une conception qui, selon l’entreprise, est plus efficace que la connexion de milliers de processeurs graphiques plus petits.

Le chiffre d’affaires ajusté du troisième trimestre a progressé de 70% pour atteindre 230,9 millions de dollars, dépassant ainsi l’estimation moyenne des analystes, qui s’élevait à 214,70 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La perte nette s'est creusée, passant de 41 centimes par action au même trimestre de l'année dernière à 67 centimes.