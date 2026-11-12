Cerebras prend son envol avec Microsoft et rêve de bousculer l'empire Nvidia

Cerebras Systems progresse de près de 15% jeudi dans les échanges après la clôture de Wall Street, soutenu par des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, des perspectives favorables et l'annonce d'un partenariat avec Microsoft. Le fabricant de processeurs d'intelligence artificielle, concurrent de Nvidia, a réalisé au troisième trimestre un chiffre d'affaires de 230,9 millions de dollars, contre 214,7 millions attendus par les analystes. Ses revenus ont progressé de 70% sur un an, après une hausse de 103% au trimestre précédent. La société a toutefois enregistré une perte de 67 cents par action, contre 14 cents anticipés, sans que la comparabilité de ces données soit établie.

Le directeur général Andrew Feldman a confirmé la signature en octobre d'un accord commercial avec Microsoft, dont les premiers revenus devraient être comptabilisés au premier trimestre 2027. Ce contrat complète les partenariats déjà conclus avec Amazon et Oracle, renforçant la présence de Cerebras auprès des principaux fournisseurs de services cloud. Le groupe entend profiter des délais d'approvisionnement prolongés et des coûts élevés des processeurs graphiques traditionnels pour promouvoir ses solutions alternatives. Face à l'accélération attendue de la demande, Cerebras étudie également plusieurs options de financement pour soutenir son expansion industrielle. Cette offensive intervient alors que Nvidia traverse une période de turbulences, marquée notamment par le départ de son directeur général Jensen Huang.

Les prévisions du quatrième trimestre ont également dépassé les attentes du marché. Cerebras anticipe un chiffre d'affaires compris entre 310 et 330 millions de dollars, contre un consensus de 271 millions, ainsi qu'une marge brute de 47% à 49%, supérieure aux 42,1% attendus. Pour 2027, le groupe prévoit de tripler ses revenus, à environ 2,85 milliards de dollars, légèrement en dessous des 2,92 milliards anticipés par les analystes. Malgré ces perspectives encourageantes, l'action affichait encore une baisse d'environ 47% depuis son introduction au Nasdaq en mai, avant la publication des résultats. Le contrat avec Microsoft et l'amélioration des performances commerciales pourraient néanmoins soutenir la confiance des investisseurs dans la stratégie de croissance du fabricant de puces.