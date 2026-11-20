CÉRÉALES-Les contrats à terme sur le soja progressent, tirés par la farine de soja ; le maïs et le blé reculent légèrement

Les contrats à terme sur le soja de Chicago ont progressé d’environ 1 % vendredi, soutenus par la demande à l’exportation de tourteau de soja et les anticipations d’une baisse des stocks américains de soja, ont indiqué des analystes.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont reculé en l'absence d'actualités favorables, mais sont restés au-dessus des plus bas niveaux enregistrés depuis plusieurs mois, atteints la veille.

Au Chicago Board of Trade, les contrats à terme sur le soja de janvier SF27 ont clôturé en hausse de 13-1/4 cents, soit 1,1 %, à 12,20-3/4 dollars le boisseau. Les contrats à terme sur la farine de soja de janvier SMF27 ont terminé en hausse de 9,40 dollars, soit 2,8 %, à 340,30 dollars la tonne courte.

Les contrats à terme sur le maïs de mars du CBOT CH27 ont clôturé en baisse de 3-3/4 cents, soit 0,83 %, à 4,48-3/4 dollars le boisseau, tandis que les contrats à terme sur le blé de mars WH27 ont clôturé en baisse de 3 cents, soit 0,5 %, à 5,92 dollars le boisseau.

Le complexe du soja du CBOT a bénéficié d’un coup de pouce après que le ministère américain de l’Agriculture a confirmé la conclusion d’ de ventes privées portant sur 100 000 tonnes métriques de tourteau de soja américain, un ingrédient alimentaire à haute teneur en protéines, à destination de l’Espagne. Selon les analystes, les règles relatives à la déforestation qui entreront en vigueur dans l’Union européenne fin décembre pourraient orienter la demande d’exportation de tourteau de soja vers les approvisionnements américains.

Par ailleurs, la demande de produits à base de soja a soutenu les marges des transformateurs américains de soja, stimulant ainsi le rythme de trituration. L’Association nationale des transformateurs d’oléagineux (NOPA) a annoncé cette semaine un volume record d’ de trituration de soja pour le mois d’octobre.

« Les exportations sont soutenues et le rythme de trituration est élevé; de manière réaliste, les stocks finaux (de soja) devraient donc probablement baisser » dans le prochain rapport mensuel de l’USDA sur l’offre et la demande, a déclaré Don Roose, président de la société US Commodities, basée dans l’Iowa.

Les contrats à terme sur le maïs et le blé ont légèrement reculé, la hausse du dollar observée cette semaine pesant sur les marchés et rendant les céréales américaines moins compétitives à l’échelle mondiale.

L’indice du dollar =USD a reculé vendredi après avoir atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 19 mois, sur fond d’anticipations croissantes concernant des hausses des taux d’intérêt américains. Le raffermissement de la devise américaine a exercé une pression généralisée sur les matières premières libellées en dollars. FRX/

Les opérateurs ont également été déçus par le peu d’annonces concernant le commerce agricole à l’issue des discussions entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping lors d’un sommet Asie-Pacifique cette semaine.

L'affaiblissement des espoirs d'apaisement du conflit entre la Russie et l'Ukraine a maintenu l'attention sur les perturbations du commerce céréalier en mer Noire, ce qui a entraîné une forte hausse des exportations de l'Union européenne .

Mais les perspectives de récoltes favorables en Amérique du Sud ont freiné la hausse des prix du blé et du maïs.

La récolte de blé 2026/27 en Argentine progresse avec des rendements supérieurs aux prévisions, a déclaré jeudi la Bourse des céréales de Buenos Aires , estimant la récolte à 23,4 millions de tonnes, soit la deuxième plus importante production du pays.