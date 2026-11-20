Vendredi, les cours du soja à Chicago ont légèrement progressé , le recul du dollar contribuant à stabiliser le marché après quatre jours de baisse, tandis que les opérateurs attendaient davantage de détails sur les négociations commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Le contrat de soja le plus négocié Sv1 sur le Chicago Board of Trade a progressé de 0,6 % à 12,14-1/2 dollars le boisseau à 13 h 30 GMT.

L'indice du dollar =USD a reculé après avoir atteint cette semaine son plus haut niveau depuis 19 mois, sur fond d'anticipations croissantes d'une hausse des taux d'intérêt américains. FRX/

Le raffermissement de la devise américaine a exercé une pression généralisée sur les matières premières libellées en dollars. La faiblesse concomitante du real brésilien a également pesé sur le soja de Chicago, rendant les approvisionnements américains moins compétitifs face à leur principal concurrent.

Les opérateurs ont également été déçus par le peu d’annonces concernant le commerce agricole à la suite des discussions entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping lors d’un sommet Asie-Pacifique cette semaine.

L’attention se tourne désormais vers une conférence de presse à la Maison Blanche prévue plus tard dans la journée de vendredi, au cours de laquelle Donald Trump pourrait s’exprimer plus en détail sur ses entretiens en Chine.

L'arrivée d'une récolte de soja américaine qui s'annonce record, conjuguée à l'amélioration des conditions météorologiques au Brésil, a également maintenu la pression sur l'offre du marché, ont indiqué les analystes.

Le blé au CBOT Wv1 est resté inchangé ce jour-là à 5,95 dollars le boisseau, tandis que le maïs au CBOT Cv1 a reculé de 0,4 % à 4,50-1/2 dollars le boisseau, les céréales se maintenant au-dessus des plus bas niveaux enregistrés depuis plusieurs mois cette semaine.

L'affaiblissement des espoirs d’apaisement de la guerre menée par la Russie en Ukraine a maintenu l’attention sur les perturbations du commerce céréalier de la mer Noire, ce qui a entraîné à son tour une flambée des exportations de l’Union européenne .

Mais les perspectives de récoltes favorables en Amérique du Sud ont également pesé sur les cours du blé et du maïs.

La récolte de blé 2026/27 en Argentine progresse avec des rendements supérieurs aux prévisions, a indiqué la Bourse des céréales de Buenos Aires , estimant la récolte à 23,4 millions de tonnes, soit la deuxième plus forte production du pays.