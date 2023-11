Céréales : la FAO maintient ses prévisions pour la production mondiale pour 2023

(AOF) - Les prévisions de la FAO (Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture) concernant la production mondiale de céréales en 2023 ont été maintenues à 2 819 millions de tonnes, soit toujours 0,9% (26 millions de tonnes) de plus que l’année précédente. De plus, la production mondiale de blé en 2023 devrait atteindre 785,1 millions de tonnes, un volume pratiquement inchangé par rapport aux prévisions du mois d'octobre dernier et en recul de 2,2% (18 millions de tonnes) comparé à celui de l’an dernier.

Des révisions à la baisse ont été apportées aux prévisions de production pour l'Union européenne et le Kazakhstan, où des périodes prolongées de conditions météorologiques défavorables à la fin de la campagne ont entraîné un recul des rendements par rapport à ce qui était prévu.

Ces révisions ont compensé le relèvement des prévisions de production pour les États-Unis et l'Irak, qui s'explique par des rendements plus élevés qu'attendu.

En outre, la production mondiale de céréales secondaires devrait s'établir à 1 510 millions de tonnes en 2023, un niveau inchangé depuis le mois dernier qui représente une hausse de 2,7% (38,8 millions de tonnes) par rapport à celui de l'année dernière.