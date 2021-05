Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Cerberus : l'UE autorise une acquisition avec Koch Industries Cercle Finance • 11/05/2021 à 17:30









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun de PQ Performance Chemicals (Pays-Bas et Hong Kong) par Cerberus Capital Management et Koch Industries, tous deux américains. PQ Performance Chemicals est un producteur de silice de sodium, de silice de spécialité en aval, de zéolites et d'autres dérivés. Cerberus est actif dans les investissements, entre autres dans les services financiers, la fabrication, les matériaux de construction et l'immobilier. La Commission a conclu que l'acquisition proposée ne poserait aucun problème de concurrence, étant donné l'absence de chevauchements horizontaux ou de liens verticaux entre les activités des sociétés.

