CERAWEEK-Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition vénézuélienne, plaide en faveur de la sécurité et de la transparence des investissements dans le secteur de l'énergie

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* Maria Corina Machado, chef de file de l'opposition vénézuélienne, demande une nouvelle loi sur le pétrole pour garantir la sécurité des investissements

* Machado soutient le maintien de Citgo en tant qu'actif stratégique pour le Venezuela

* Mme Machado préconise de réduire la taille de PDVSA et de transférer les opérations au secteur privé

* Mme Machado souligne les facteurs géopolitiques qui stimulent l'intérêt pour l'industrie énergétique vénézuélienne

(La réforme de la législation pétrolière, les contrats et les réactions des entreprises sont autant d'éléments qui viennent s'ajouter à l'ensemble de l'étude) par Marianna Parraga et Nathan Crooks

Maria Corina Machado, chef de l'oppositionvénézuélienne , a déclaré à Reuters mardi que l'intérêt pour le secteur pétrolier du Venezuela était positif, mais elle a appelé à plus de transparence et de sécurité contractuelle, y compris une nouvelle loi pétrolière, afin d'augmenter la production de pétrole brut et de gaz dans le pays d'Amérique du Sud.

En janvier, l'Assemblée nationale du Venezuela a approuvé une réforme radicale de la principale loi pétrolière du pays après l'arrestation du président Nicolas Maduro par les États-Unis cette année. La nouvelle loi accorde aux producteurs étrangers l'autonomie d'exploiter et d'exporter le pétrole du pays de l'OPEP, mais de nombreuses entreprises ont déclaré que d'autres changements étaient nécessaires pour atteindre l'objectif du président américain Donald Trump d'attirer 100 milliards de dollars d'investissements.

"Je suis ici pour attirer l'attention sur le Venezuela, pas pour le retarder", a-t-elle déclaré lors d'une interview avant son discours de mardi après-midi à la conférence CERAWeek energy à Houston. Mme Machado a déclaré que le Venezuela pourrait à terme produire jusqu'à 5 millions de barils de pétrole par jour, moyennant un investissement de 150 milliards de dollars. Les investisseurs ont toutefois besoin d'un État de droit, d'institutions indépendantes et du respect des contrats au Venezuela sur le long terme, ce qui, selon Mme Machado, sera accordé par un nouveau gouvernement une fois que le pays aura organisé une élection présidentielle.

En attendant, la supervision des revenus pétroliers par Washington est nécessaire pour prévenir la corruption ou les actes répréhensibles. Depuis janvier, les États-Unis contrôlent les recettes pétrolières par le biais de comptes bancaires gérés par le département du Trésor, et l'administration vénézuélienne du président intérimaire Delcy Rodriguez s'efforce de rétablir la production à 1,2 million de bpj, comme c'était le cas avant la mise en place d'un blocus pétrolier strict par les États-Unis pour faire pression sur M. Maduro.

SÉCURITÉ DES INVESTISSEMENTS

Mme Machado, à qui l'on demandait si les investisseurs devaient s'adresser à elle ou à l'administration Rodriguez, a répondu que cela dépendait du fait que les investisseurs "voulaient se référer au passé ou à l'avenir, et que c'est à ce moment-là qu'ils prenaient leur décision" Elle a déclaré que les élections allaient bientôt avoir lieu et qu'elle s'engageait à soutenir la stratégie mise en place par l'administration américaine.

À la question de savoir si les investisseurs intéressés devraient revenir dès maintenant ou attendre, elle a répondu qu'ils "devraient se préparer et rechercher des opportunités"

M. Rodriguez a déclaré que le pays disposait de protections suffisantes pour attirer les investissements.

"Vous avez des garanties, une sécurité juridique, une sécurité politique, une stabilité et une tranquillité d'esprit pour que vos investissements puissent être pleinement développés, non seulement dans le secteur des hydrocarbures, où il existe de nombreuses opportunités, mais aussi dans le secteur minier", a déclaré M. Rodriguez aux investisseurs en visite lors d'un événement organisé au palais présidentiel de Caracas.

M. Machado, lauréat du prix Nobel de la paix, a déclaré qu'un intérêt précoce pour l'industrie énergétique vénézuélienne pourrait faciliter d'autres investissements. Une révision en cours des contrats pétroliers, en particulier de ceux signés sous Maduro, pourrait également susciter la confiance, a-t-elle ajouté.

Mme Machado estime que la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA, qui contrôle actuellement toutes les joint-ventures dans le pays, sera éventuellement réduite avant de transférer ses activités au secteur privé. Toutefois, elle souhaite que le raffineur Citgo Petroleum, basé à Houston et détenu par PDVSA, reste entre les mains du Venezuela en tant qu'actif stratégique.

"La perte de Citgo serait préjudiciable au Venezuela et constituerait une erreur pour la sécurité énergétique des États-Unis", a-t-elle déclaré.

La vente aux enchères de la société mère de Citgo s'est achevée l'année dernière, mais elle attend désormais le feu vert définitif du Trésor américain. S'exprimant sur le processus,M. Machado a utilisé une analogie avec le baseball.

"Jusqu'au dernier retrait, dans la dernière manche, il y a une possibilité", a-t-elle déclaré.