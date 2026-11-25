Centuri, société spécialisée dans les infrastructures de services publics, en hausse après son intégration dans l'indice S&P SmallCap

** L'action de la société d'infrastructures de services publics Centuri Holdings CTRI.N a progressé de 1,7 % à 21,22 dollars, résistant ainsi à la tendance baissière générale des marchés en début de séance mercredi, alors qu'elle s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine

** CTRI remplacera DoubleVerify Holdings DV.N dans l’indice SPCY à compter du mardi 1er décembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones mardi en fin de journée

** DV est en passe d’être rachetée par la plateforme d’analyse des médias Nielsen Holdings dans le cadre d’une opération d’environ 2 milliards de dollars qui devrait être finalisée prochainement

** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 12 millions d’actions CTRI, ce qui correspondrait à environ 6 jours de demande d’achat

** CTRI, dont le siège se trouve à Phoenix, en Arizona, compte environ 100,97 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars

** L’investisseur activiste Carl Icahn est le premier actionnaire de CTRI, avec environ 12,6 millions d’actions détenues par l’intermédiaire de sa société Icahn Enterprises IEP.O , selon un récent document déposé auprès de la SEC

** Malgré cette hausse, l’action CTRI affiche une baisse d’environ 16 % depuis le début de l’année

** La recommandation moyenne de 8 analystes est « acheter »; le cours cible médian de 26 dollars est en baisse par rapport aux 28 dollars d’il y a un mois et aux 33,25 dollars du 25 août, selon les données de LSEG