** L'action de la société d'infrastructures de services publics Centuri Holdings CTRI.N a progressé de 1,7 % à 21,22 dollars, résistant ainsi à la tendance baissière générale des marchés en début de séance mercredi, alors qu'elle s'apprête à intégrer l'indice S&P SmallCap 600 .SPCY la semaine prochaine
** CTRI remplacera DoubleVerify Holdings DV.N dans l’indice SPCY à compter du mardi 1er décembre, ont annoncé les indices S&P Dow Jones mardi en fin de journée
** DV est en passe d’être rachetée par la plateforme d’analyse des médias Nielsen Holdings dans le cadre d’une opération d’environ 2 milliards de dollars qui devrait être finalisée prochainement
** Melissa Roberts, analyste chez Stephens, a indiqué dans une note qu’elle s’attendait à ce que les fonds passifs doivent acheter 12 millions d’actions CTRI, ce qui correspondrait à environ 6 jours de demande d’achat
** CTRI, dont le siège se trouve à Phoenix, en Arizona, compte environ 100,97 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière de 2,1 milliards de dollars
** L’investisseur activiste Carl Icahn est le premier actionnaire de CTRI, avec environ 12,6 millions d’actions détenues par l’intermédiaire de sa société Icahn Enterprises IEP.O , selon un récent document déposé auprès de la SEC
** Malgré cette hausse, l’action CTRI affiche une baisse d’environ 16 % depuis le début de l’année
** La recommandation moyenne de 8 analystes est « acheter »; le cours cible médian de 26 dollars est en baisse par rapport aux 28 dollars d’il y a un mois et aux 33,25 dollars du 25 août, selon les données de LSEG(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer