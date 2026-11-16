Centrica recule après la publication d'un article indiquant que la société participerait à la prochaine phase de la vente d'Uniper

** L'action de Centrica CNA.L , propriétaire de British Gas, recule de 1,3% à 158,5 pence

** Centrica et Equinor EQNR.OL font partie des entreprises qualifiées pour le deuxième tour du processus de vente de la société allemande Uniper UN0k.DE , a rapporté samedi Bloomberg News

** Reuters a rapporté samedi que Brookfield et le Conseil d'investissement du Régime de retraite du Canada (CPPIB) avaient également accédé à la prochaine étape de la vente d'Uniper, citant trois personnes proches du dossier

** Le ministère allemand des Finances, qui supervise la participation de Berlin dans Uniper, ainsi que Brookfield, le CPPIB, Equinor et Centrica ont refusé de commenter lorsqu'ils ont été contactés par Reuters samedi

** Depuis le début de l'année, CNA a reculé de 6%