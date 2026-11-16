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Centrica recule après la publication d'un article indiquant que la société participerait à la prochaine phase de la vente d'Uniper
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 09:49

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** L'action de Centrica CNA.L , propriétaire de British Gas, recule de 1,3% à 158,5 pence

** Centrica et Equinor EQNR.OL font partie des entreprises qualifiées pour le deuxième tour du processus de vente de la société allemande Uniper UN0k.DE , a rapporté samedi Bloomberg News

** Reuters a rapporté samedi que Brookfield et le Conseil d'investissement du Régime de retraite du Canada (CPPIB) avaient également accédé à la prochaine étape de la vente d'Uniper, citant trois personnes proches du dossier

** Le ministère allemand des Finances, qui supervise la participation de Berlin dans Uniper, ainsi que Brookfield, le CPPIB, Equinor et Centrica ont refusé de commenter lorsqu'ils ont été contactés par Reuters samedi

** Depuis le début de l'année, CNA a reculé de 6%

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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